"A motorbalesetemnél nem volt lehetőségem érzékelni semmit, csak annyit éreztem, hogy repülök és filmszakadás. Akkor egy kis időre meghaltam, de feltámasztottak. Amikor újra tudtam vezetni, azt vettem észre, hogy éles helyzetekben sincs halálfélelmem vezetés közben. De a mostani néhány másodperc lassított felvételként égett az elmémbe" – idézte fel korábbi, 2015-ös súlyos sérüléssel járó balesetét és a mostani ütközésről is beszélt a Blikknek.

„Kockáról kockára, akár egy filmszalag, most is előttem van minden. Azt éreztem, hogy egyszerűen jön az a ménkű nagy jármű, a sofőr rám húzza a kormányt, mert ő a nagyobb. Nagyon furcsa érzés, hosszú perceknek tűnik. Belenézek a tükörbe: most ez tényleg nekem jön? Merre meneküljek? Megint a tükör: fékezek, tényleg nekem jön. Megtartom az autót, és a csattanás... Harmadik napja pörög ez a kisfilm, minden mozzanatot kristálytisztán idéz fel az agyam" – mondta.

„A buszsofőr a helyszínelő rendőröknek többször is elmondta, hogy nem látott engem, és szerinte ő nem hibás. Csak azért elképesztő az egész, mert ha nem érzi magát vétkesnek, akár a mai műszakjában is ugyanígy vezethet. Ha nem látott, akkor úgy kezdett háromszoros sávváltásba, hogy nem nézett körül, ezért egyértelmű volt a baleseti helyzet a helyszínelő rendőröknek is" – tette hozzá Rékasi.