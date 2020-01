Szakmai berkekben azt beszélik, hogy Bochkor már többször is tárgyalt a Sláger FM vezetőségével. Ő maga nem nyilatkozott az ügyről, de Jáksó László a csatorna kreatív igazgatója és a Sláger Reggel műsorvezetője nyilatkozott a Borsnak.

„Az elmúlt fél évben nagyon sokszor beszéltem Gáborral, és talán az ő nevében is mondhatom, hogy kifejezetten kedveljük egymást. Az ország egyik legtehetségesebb rádiósának tartom Boros Lajos mellett, ellentétben Sebestyén Balázsékkal. Nagyjából 30 évvel ezelőtt a Cappuccinóban is vezettünk egyszer közösen műsort, és már akkor is nagyon jól tudtunk együttműködni. Szerintem ez most sem lenne másképp, én bármikor szívesen dolgoznék vele, és szerintem a Sláger FM is tárt karokkal várná. Azt azonban sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, hogy Bochkor a csatornával tárgyalna" – mondta el Jáksó László.