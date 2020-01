Rengeteg ismert embert szólalt meg Schobert Norbi véleményéről, aki szerint a házasságok azért mennek tönkre, mert a nők szülés után nem adják le a terhesség alatt felszedett kilókat. Krausz Gábor az elsők között volt, aki nyilvánosan bírálta kijelentései miatt a fitneszgurut, őt követte felesége, Tóth Gabi. Az énekesnő élő videóban mutatta meg szülés utáni alakját. Kulcsár Edina férje, Csuti szerint is átlépett egy határt ezzel Norbi, akit Kajdi Csaba, vagyis Cyla sem kímélt. Vannak rajtuk kívül azonban még sokan, akik szintén felháborodtak Norbi szavaitól.

Oláh Gergő

"Az én feleségem két gyönyörű szép lánynak, és két gyönyörű szép fiúnak adott életet, azaz négy gyermeket hozott a világra. Amikor megismertem Nikit, 50 kiló volt. Most, 11 év házasság és 4 gyermek után 68 kiló. Csodálatos nőnek tartom Nikit, vonzónak tartom és nagyon-nagyon szeretem úgy, ahogyan van. Ha még felszed 10 kilót, akkor is ugyanúgy fogom szeretni és tisztelni. Sőt, minden gyermek szülése után még jobban vonzódtam hozzá. Még jobban csodáltam és tiszteltem, hogy mennyire erős és mire képes. Én az elsőnél belehaltam volna abba, amit ő négyszer megcsinált. Úgyhogy kedves férfiak, aki a túlsúlyt válóoknak tartja, az nem férfi, az nem férj, semmiképp sem apa. Az egy tinédzser, egy béna, buta kamasz, aki egyáltalán nem érti az igazi élet értelmét és lényegét" - mondta Gergő.

Nyári Dia

"Szinte biztos vagyok benne, hogy a tegnapi egy nagyon szarul sikerült reklámfogás volt...mindegy hogyan, csak beszéljenek róla (nem mindegy amúgy) mert ugye a kutya sem piszkít oda, ahonnan enni kap (de ne is keverjük bele szegény kutyikat, mert őket nagyon intelligens, csupaszív lényeknek tartok) de Te most csúnyán oda kaksiztál.

Azokról beszéltél nagyon gáz hangnemben, megfogalmazva szerinted egy általános férfi gondolkodás módot, akik tele tömték a zsebedet,

bíztak benned, és hittek a módszeredben. Mégha én is úgy gondolom, hogy a tüzet fenn kell tartani, figyelni kell magukra és a párunkra, ezt nem lehet így megfogalmazni! NEM!!!

Nem lehet ez az elsődleges a kapcsolatban,

nem lehet kinézetben, kilóban mérni az ember milyenségét, a szerelmet, szeretetet, vágyat (szerintem ez már gimiben is para, nemhogy felnőttként, mikor van egy, vagy több közös gyerek). Szerintem egy érett, őszinte kapcsolatban, az lehet az utolsó utáni ok a válásra, hogy van rajtad huszon-x kiló. Rám még soha olyan szeretettel és tisztelettel nem nézett Dani, mint amikor ezek a képek készültek, és mikor kétszer ekkora voltam. Lehet döngő léptekkel mentem a hálóba, mégis szeretve voltam, a szó minden értelmében. Ennek az oka a következő.Egy csupaszív, intelligens, FÉRFIT választottam társamul, nem pedig egy kretént! Egy pasit, aki tisztel azért, amit a családunkért tettem, akit én is tisztelek, és próbálok nap mint nap elcsábítani (csak ez mondjuk néggyel nehezebb, munka, gyerek, és háztartás vezetése mellett) próbálkozunk...mindketten. Nem a kockás hasáért szeretem elsősorban, és

ő sem kívánja jobban a mostani Diát, mint a másfél évvel ezelőttit. Tudom, mert elmondaná, elmondhatja. Magamnak fogytam. Hölgyek, ha bárki elhagy titeket, azért mert van rajtatok felesleg, akkor engedjétek is el... #neéljetekkreténekkel #szarlehetafeleségéneklenni #gondolkodjembermielottbeszélsz #tobbethozzadnemviszemapenzem #szerintemezszarfejdologvolt" - írta Dia.

Szilágyi Szilvi

Dombóvári István

"Engem ugyan senki nem kérdezett, de a tegnap végigsöpört dagadt-gate ügyhöz írnék még ezt-azt, mert annyira én is vagyok szakértő mint Norbi.

Nézzétek el, hogy nem állok senki mellé, hanem próbálok tárgyilagos maradni.

Engem 135 kilósan ismertetek meg /kép/. Soha nem állítottam, hogy ez rendben van, de ti elfogadtatok és talán meg is szerettetek.5 éve megkértem Norbit, hogy segítsen a Got Talentre ledobni 35 kilót, ami sikerült is. Miért tettem? Azt hittem, több leszek ha kevesebb vagyok. A kajára sose volt panaszom, de szerintem nem az étel "fogyaszt" hanem a rendszer. A saját sikeremen felbuzdulva népszerűsíteni kezdtem ezeket a termékeket. Ha hiszitek ha nem, egy fillért sem kaptam érte, igaz nem is kértem!

Akkor szembesültem először azzal mennyien gyűlölik Norbiékat. Van egy fanatikus ellen-csoportjuk, aminek ezáltal én is célkeresztjébe kerültem, még azt is lefotózták hol eszek és mit. Sok időbe telt amíg ezt rendbe tudtam hozni. Mindegy, ez az én bajom.

Aztán, amikor elegem lett a dobozból evésből és vissza is jött pár kiló, akkor Norbi emiatt megharagudott rám. Nem akartam egész életemben fogyózni, meg valami olyan képet kergetni, ami nem is én vagyok. Valószínűleg gyengeség, lehet, hogy lustaság de én ilyen vagyok. Ezt ugyanúgy el lehet fogadni, mint az egyenmaldívpicsákat akiket kiraktak az instára ivartalanítva egy papírdobozban.

A leadott 35 kilóból egyébként csak 10 jött vissza, saját rendszer szerint élek, sportolok. Így is lehet.

Én még azt is el tudom képzelni, hogy Norbi a kereskedelmi érdekeken felül egyszerűen jót akar.

De kurva szarul. Ez nem kommunikációs atombomba volt, hanem a kommunikáció szégyene, ha lenne menedzsere /ha hallgatna bárkire is/ tegnap biztosan felmondott volna.

Tudjátok mit? Akkor inkább ti se hallgassatok senkire!!! Legyetek sokszínűek, kövéren soványan vagy ahogy tetszik!!! Ne legyetek felszínesek, szeressétek egymást azért amilyenek vagytok! Jó egészséget és sok boldogságot kívánok mindenkinek!" - írta Dombóvári.

Nagy Adri

"A terhességem alatt 25 kg-ot híztam és nem sikerült Victoria's Secret modelleket meghazudtoló módon 8 héttel a szüléssel kockahasat villantanom. Pedig a várandóságom 8. hónapjában is jártam mozogni! Pontosan az ilyen jellegű kijelentések miatt éreztem rosszul magam és zokogtam, hogy 3 hónappal a szülés után nekem még pocakom van. Ami NORMALIS! Ezt dobta a genetika. De szerencsére egy igazi férfi átlát a "zsírpárnákon", látja az éjszakázó anyát, aki 2-3 óránként kel a síró babájához, akinek nem feltétlenül a külseje a legfontosabb.

Egy igazi férfi felnéz egy nőre, nem a földbe tiporja a lelkét! Látja a nagybetűs NŐt amivé ebben az időszakban válik! Egy közszereplőnek igenis tudnia kell, hogy súlya van minden mondatának! Nők ezreit megalázni, óriási önbizalomhiányra vall!" - írta Adri.

Smaltig Dalma

"Ezen a képen 73 kiló voltam, de szerintetek érdekelt? A férjemet érdekelte? NEM!!! Minden nő gyönyörű, minden anya egy hős és GYÖNYÖRŰ! Nem kell a nárcisztikus beszólás!

Nem a testünk miatt van a rengeteg válás, hanem a tisztelet hiánya miatt, az önzőség és a kommunikáció hiánya miatt! Ahol pedig szeretet, szerelem, tisztelet és megbecsülés van, ott van elfogadás is és megértés! Mindenki azt tesz a testével, amit csak akar, mert a mi testünk a mi várunk!" - írta.