Schobert Norbi véleményével sokakat felháborított, kommentelőket és ismert embereket egyaránt. Nem kevesebbet állított, mint azt, hogy a nők azzal rontják el a házasságukat és a szexuális kapcsolatukat, hogy nem fogynak le szülés után.

„Amikor az 58 kilós nő helyett a 78 kilós vagy 88 kilós hölgy érkezik meg döngő léptekkel a hálószobába, a férfiak számára kínszenvedés. Egy darabig megy a pornófilmnézés, de nem tudja megkívánni és itt mennek tönkre az emberi kapcsolatok és így lesznek a gyerekek félárvák, mert a nők felszedik azt a 20-30 kilót és nem tudják leadni" – mondta Norbi a többi között. Ezzel pedig sokaknál kiverte a biztosítékot. Krausz Gábor nyersen és őszintén nyilvánította ki álláspontját, Tóth Gabi pedig élő videóban mutatta meg szülés utáni alakját. Kulcsár Edina férje, Csuti sem hagyta szó nélkül Norbi megnyilvánulását, Instagram-oldalán mondta el, mit gondol.