A két szerelmest egy lesifotó buktatta le, onnantól már nem volt értelme titkolni a kapcsolatukat, és nem is tették. A közösségi oldalaikon folyamatosan jelennek meg közös képek, és a karácsonyt is együtt töltötték, habér nem végig. Egy közeli barát nyilatkozata szerint pedig meglehetősen komolyra fordult a kapcsolatuk, ugyanis már össze is költöztek.

„Bogi és Peti már össze is költöztek, és egyáltalán nem bánták meg. Szinte a nap huszonnégy órájában együtt vannak. A karácsonyt nem töltötték végig együtt, hiszen Bogi hazautazott Győrbe a szüleihez, de közös karácsonyfát is állítottak" – árulta el a Hot! Magazinnak egy közeli ismerős.