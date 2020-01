Janza Katának és Pesák Ádámnak sokan nem jósoltak hosszú közös jövőt, főként azért, mert a pár között 22 év a korkülönbség. Ők azonban rácáfoltak a kétkedőkre és már több mint 3 éve élnek együtt boldog párkapcsolatban. A színésznő most a BEST magazinnak vallott őszintén kettejükről.

„Úgy tűnik, kiálltuk az idő próbáját, de kifelé már nem akarunk bizonyítani semmit, csak egymásnak. Ebben a szerelemben is a szívem hajtott. Sokan mondták, ez csak fellángolás, de ez hál'Istennek, a mai napig tart. Persze nekünk is voltak mélypontjaink, ahogyan szárnyaltunk is, de mindezekből tanultunk. Ádám elfogadja, ha éppen valamelyik gyerekemet előre kell vennem, és rá kell koncentrálnom. Elfogadja, hogy a gyerekeim után jön. És az is nagyszerű, hogy szakmailag is támogatjuk egymást, nem rivalizálunk."