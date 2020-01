"Kínában szükséghelyzet van, de ez még nem jelent világméretű egészségügyi válsághelyzetet. "Az, hogy nem hirdetek ki ma nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet, nem azt jelenti, hogy a WHO szerint nem komoly a helyzet, vagy nem vesszük azt komolyan" - közölte a WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus a szervezet sürgősségi bizottságának ülése után.

Ghebreyesus kijelentette: egyelőre nincsen semmilyen bizonyíték arra, hogy a vírus Kínán kívül emberről emberre terjedne, ami nem jelenti azt, hogy ez ne következhetne be.

"Tudjuk, hogy Kínában létezik a vírusnak emberről emberre terjedő változata, de a jelek szerint a terjedése pillanatnyilag csak családokon belülre, illetve a fertőzött betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozókra korlátozódik" - mondta a főigazgató genfi sajtóértekezletén.

Reményét fejezte ki, hogy az új koronavírus által érintett kínai városok zárlata hatékony és rövid távú intézkedés lesz.

A kínai hatóságok a járvány kiindulópontjának számító, közép-kínai Vuhan után, és az utóbbival szomszédos Huangkangban és Ocsouban, illetve Csibi kisvárosban is közlekedési zárlatot vezettek be csütörtökön.

Az ENSZ szakosított szervezete azután hozta meg döntését, hogy független szakértők két napon át gyűjtötték az információkat az újonnan azonosított koronavírusról. Didier Houssin, a sürgősségi bizottság elnöke elmondta, hogy a testület nagyon megosztott volt, majdnem 50-50 százalékos arányban döntöttek.

A WHO meghatározása szerint a globális vészhelyzet olyan "rendkívüli esemény, amely összehangolt nemzetközi reagálást igényel". Korábban az amerikai kontinensen fertőző Zika vírus, a sertéspestis és a járványos gyermekbénulás idején hirdettek ki nemzetközi vészhelyzetet.

A koronavírus okozta tüdőgyulladásban eddig több mint 600 ember betegedett meg, a fertőzésnek 17 halálos áldozata van.