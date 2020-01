Fekete László égtelen haragra gerjedt, ugyanis bár ő nincs fent a közösségi oldalakon, a nevében valaki kamu profilt hozott létre és úgy terjeszt hazugságokat.

"Árulja már el nekem valaki, hogy mit lehet csinálni! Nekem ugyan nincs Facebook- oldalam, de tegnap is szembesültem azzal, hogy valaki előszeretettel irkál az én nevemben kommenteket különböző dolgokhoz. Ez most már a negyedik ilyen alkalom. Döbbenten láttam, hogy állítólag rendre utasítottam egy politikust, akit egyébként személyesen ismerek, és jó embernek tartom. Most éppen Norbinak címezve van odaírva, hogy azt üzentem, szégyelld magad. Ott az arcképem, meg hogy erős ember. Múltkor úgy szólt az üzenet, hogy kihívom azt a férfit, aki megverte a feleségét. Nagyon mérges vagyok, hogy valaki az én nevemben írogat mindenfélét. Gondoltam, megkérdezek most már egy újságot, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, hátha más is panaszkodik ilyen csalásról" -mesélte el a Borsnak az erősember.