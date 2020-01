„Tájékoztatni szeretnénk mindenkit, hogy a Schobert Norbert által tett nyilatkozatok miatt megszüntettük a franchise kapcsolatunkat a Norbi Update Lowcarb Zrt -vel. Továbbiakban megszüntetjük az update termékek forgalmazását üzletünkben.

Teljes mértékben elhatárolódunk Schober Norbert megnyilvánulásától, mivel sem a világszemléletével, sem a kommunikációs stílusával nem értünk egyet.

Ezentúl nem tudjuk partnernek tekinteni, roppant kellemetlenül érezzük magunkat a történtek és a partneri kapcsolatunk miatt. Sajnos sokan az üzletek tulajdonosait és az üzletben dolgozókat is az elhangzottakkal azonosítják.

Annak ellenére, hogy véleményünk szerint a termékekkel nincs probléma és biztosak vagyunk benne, hogy sok embernek segítség a fogyásban, mi nem szeretnénk a továbbiakban értékesíteni a termékeit" – írják Facebook oldalukon.

Schobert Norbi a hétfő esti Tényekben reagált a történtekre. Elmondta, ezzel az üzlettel már korábban is voltak problémák: évek óta nem vett részt a kötelező képzéseken, nem tartotta be a szabályokat, illetve idegen terméket forgalmazott.

Már pont megszüntetésben voltunk és pont ráült erre a balhéra – fűzte hozzá a fitneszguru, aki tulajdonképpen örül annak, hogy véget ér az együttműködés, mivel állítása szerint a bevásárlóközpontban többen is vártak arra, hogy „joguk legyen nyitni".