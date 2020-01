Idén 92. alkalommal rendezik meg az Oscar-gálát, ahol idén is A listás sztárok adják át a győzteseket megillető szobrocskákat.

Az Amerikai Filmakadémia díjátadó gáláját február 9-én tartják a Los Angeles-i Hollywood and Highland Center Dolby Színházában. Mivel a szervezők úgy döntöttek, hogy az idei rendezvénynek sem lesz házigazdája, a díjkiosztó szerepében csupa szupersztárt köszönthetünk majd.

A hagyományoknak megfelelően köztük lesznek a színészi kategóriák tavalyi győztesei, név szerint Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King és Rami Malek is visszatérnek majd a megtisztelő szerepkörben, de Zazie Beetz, Mindy Kaling, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran, Kristen Wiig, Timothée Chalamet, Will Ferrell, Gal Gadot, Julia Louis-Dreyfus és Lin-Manuel Miranda is díjátadóként működik majd közre a tíz nap múlva esedékes gálán. -írja a Blikk.