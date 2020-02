Ashley Graham most először posztolt fotót újszülött kisfiáról.

Ashley Graham január végén adott életet első gyermekének. A büszke anyuka akkor csak egy szűkszavú üzenettel jelentette be rajongóinak a gólyahírt, most viszont egy cuki fotót is posztolt a babáról a közösségi oldalára. A kisfiú, aki közel 3 és fél kilóval jött a világra, aprócska kezeivel markolja szülei ujját.

Mutatjuk!