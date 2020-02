A férfiról kiderült, hogy válogatott kínzásokkal terrorizálta gyerekeit a munkanélküli, agresszív férfi, az ügyészségi vádirat szerint három éves kisfiát rendszeresen büntette azzal, hogy nem hagyta aludni. Az éjszaka folyamán egy légycsapóval ütlegelte a kézfejét és a lábát, felkapta majd a földhöz vágta, arra is volt példa, amikor a szekrénynek lökte. Másik, hét éves kisfiát folyton arcon ütötte, emiatt bevérzett a kicsi szeme alatt, de előfordult az is, hogy késsel megszúrta a tenyerét vagy egy cipővel vágta arcon, amitől az orra vérre is eleredt - írja a Bors.

Azt is tudni lehet, hogy a feleségét is bántalmazta, megverte, megrugdosta, volt hogy a fejét a falba verte. Az utolsó ilyen alkalommal a dühkitörésének egy baleset vetett véget, megrázta az áram, a mentő szállította el, így az anya hat gyerekével együtt megmenekült. A bántalmazások miatt a napokban a rendőrség börtönre ítélte a 32 éves Gyulát.

„A rendszeres bántalmazások miatt a felesége már egyszer feljelentette, a gyermekeket elvették, Angéla azonban érthetetlen módon kibékült vele. A feljelentést visszavonta, s tavaly szült neki még egy gyereket. Őt most szintén elvették" – árulta el a lapnak a család egyik rokona.

„A friss történések nem értek senkit meglepetésként, már éppen itt volt az ideje, hogy lecsukják azt az állatot" – idézi a napilap a neve elhallgatását kérő rokont.