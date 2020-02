Egy amerikai klinika és a világ egyik legrégebbi orvosi szaklapja arra figyelmeztet, hogy a túlsúly szülés előtt is veszélyes – számolt be róla a Bors. Mint írják, egy gyermek várandóssága alatt 6-9 kilót javasolt hízni, ikrek esetén pedig 11-19 kilót.

A lap megkérdezte erről Schobert Norbit is. A fitneszguru elmondta, a fentebbi megállapítások egyértelműen igazak és továbbra sem érti, miért háborodnak fel az emberek állandóan a kijelentésein.