Hatalmas lendülettel kezdte szervezni magyarországi esküvőjét Demcsák Zsuzsa és Krishan. A műsorvezető úgy tervezte, hogy augusztusi születésnapján már házas lesz, de nem így alakult. Ugyanis a hazai jogszabályok értelmében jó néhány iratot be kell szerezniük és hivatalosan lefordíttatni ahhoz, hogy hivatalosan is egybekeljenek. Krishan hazarepült és azóta vissza is tért a megfelelő papírokkal, de úgy tűnik, még mindig hiányzik valami.