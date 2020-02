Igencsak nagyot nézett a minap Kovács Axel. A Kerozin frontembere kibontotta a gázszolgáltatótól kapott borítékot és volt benne egy két forintról kiállított számla. Nem értette az egészet, ezért bement a postára érdeklődni. Először ott is tanácstalanok voltak az ügyintézők, végül azonban sikerült megoldani a dolgot: semmit nem kellett fizetnie.

„Először azt nem akartam elhinni, hogy 2020-ban még mindig lehet kétforintossal fizetni, majd azon akadtam ki, hogy a számlalevél postázása százszor többe kerülhetett, mint amennyit követelnek. Az ötforintost még nem vonták be, és volt is nálam ilyen érme, gondoltam, adok 3 forint borravalót az ügyintézőnek, de a legnagyobb meglepetés a postán ért. (...) Arra is fel voltam készülve, hogy csak kártyával tudom rendezni a tartozást, ezért lazán odavetettem az ablaknál ülő hölgynek, hogy „talán, ennyi még van a kártyámon", de ő se tudta, mit csináljon, mert ilyet még nem látott. Hátrasietett, majd visszatért a postahivatal vezetőjével, aki közölte, nincs itt hiba: a lefelé kerekítés miatt nulla forintot kell befizetnem. Az egész helyzet annyira bizarr volt és érthetetlen. „Átadtam" a nulla forintot, mire a hölgy átfuttatta a csekket a bélyegzőmasinán, majd mosolyogva adta vissza az igazolószelvényt" – mesélte az énekes Blikknek.