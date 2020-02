Azt jó ideje lehet tudni, hogy Vasvári Viviennek új szerelme van, eddig azonban az arcát még nem mutatta meg a férfinak. „Ez egy friss kapcsolat, de ha majd úgy alakul, és mind a ketten úgy akarjuk, megmutatom a nyilvánosság előtt is a páromat. Ő nem celeb, nem is akar az lenni, és nem is szeretném, ha folyton szerepelne. Szeretnék megkérni mindenkit, hogy ne kezdjen utánunk kutakodni, ha eljön az ideje, láthatnak minket együtt" – mondta nemrégiben, amikor azt is megígérte, hogy Valentin-napon tesz majd fel közös fotót. Íme!