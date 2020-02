Kezdetben színészi pályára készült Garami Gábor, aki hazánk egyik legismertebb rádiósaként tette le végül a névjegyét. Bár a rádiós imádja a munkáját, nem tett le arról, hogy színészként ne próbálja ki magát. „Annak idején azt gondoltam, hogy csak az lehet színész, aki elvégezte a Színművészeti Egyetemet és szépen halad a színészi pályán. Ma már számos ellenpéldát láthatunk erre, ha úgy alakulna én is szívesen kipróbálnám magam a mozgókép világában" – mondta a Sláger Téma vasárnapi adásában a műsorvezető, aki kétszer is nekifutott a Színművészeti Egyetem felvételijének. „Egyszer 18 éves koromban, egyszer pedig a katonaságból elengedve mentem el felvételizni. Az első rostán kiszórtak, teljesen jogosan. Fiatal voltam, éretlen, de egy cseppet sem bánom, hogy így alakult. Manapság számos hazai film és sorozat készül, ezek kifejezetten érdekelnének" – vallotta be Garami Gábor, akinek nem ez, a színészet az egyetlen álma.

„Az 50.életévemben jött egy személy, aki nagyon sok mindent megváltoztatott a gondolkodásomban. Jelenleg nincs partnerem, de tényleg elkezdtem vágyni arra, hogy legyen! Ma már úgy nézem a párban élő embereket, hogy milyen jó nekik. Korábban én voltam az, aki hangoztatta, hogy nincs szüksége párkapcsolatra, jó egyedül élni. Sajnos, az történt, amit hangoztattam, pedig már nagyon vágyom arra, hogy valakihez hazamehessek, főzhessek vele, együtt nézzünk filmet és ne én, egyedül legyek csak. A vágy megszületett, remélem, hogy igaz a mondás, hogy amit az univerzum felé kiabálsz, az megérkezik. Bízom benne, hogy így lesz" – árulta el