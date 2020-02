Meghan és Harry a királynő döntése után barátaiknak arról meséltek, hogy nem fogják hagyni, hogy Erzsébet elvegye tőlük a címet, akár még bíróságra is hajlandóak lennének elmenni a saját igazukért. Ám most Harry és Meghan közleményben tudatták, hogyan döntöttek. A közleményből némi sértődőttség is kihallatszik.

"Bár a royal szó nem képezi sem a királynő, sem a miniszteri kabinet, sem a monarchia tulajdonát, és szabadon használható mind Angliában és azon kívül, mégis úgy döntöttünk, hogy a királynő kérésének megfelelően felhagyunk a Sussex Royal név használatával" - számolt be róla a deadline.com