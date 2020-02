A Keeping Up With The Kardashians című reality show nagy sikerrel megy Amerikában, amiben a Kardashian lányok mindennapjait mutatják be. A legutolsó epizódban olyan részeket válogattak össze, ahol a lányok erőszakosan viselkedtek egymással.

Elképesztő látni, ahogy Kim és Kourtney egymásnak estek. Kim ököllel ment neki nővérének - írta meg a Daily Mail.