A sikeres magyar énekesnő és a szerelemdoktor egy igazi klasszikust öltöztetettek modern ruhába: Király Linda és Béres Atka Minnie Riperton „Loving You"-ját értelmezte újra „Lángra gyúl" címmel.

Az ötlet a slágergyáros DR BRS fejéből pattant ki, Linda pedig azonnal igent mondott a kollabra, hiszen az énekesnő mindig is imádta Minnie Riperton klasszikusát. Sőt, egy fontos emléke is társul hozzá: amikor gyerekkorában ezt a számot énekelte, akkor tudatosult benne, hogy magabiztosan szól a fejhangja, sőt, az üveghang sem okoz neki problémát.

„A „Lángra gyúl" mindenkihez szól, aki valaha volt már szerelmes, és érezte, milyen, amikor egy kis szikrából nagy románc születik. Szeretni és szeretve lenni a legjobb dolog a világon – ez a felvétel erről szól, de persze táncolható, feel-good hangulatban." – mondta a két előadó.

DR BRS neve mára összefonódott a régóta jól ismert dallamok feldolgozásával: a „Hol van az a lány" felújított változatát már 35 milliószor játszották le a YouTube-on, a Király Viktorral közös „Tűzvarázsló" újrahangolása pedig azonnal rádiós kedvenccé vált, és azóta szintén sokmillióan kattintottak rá a videómegosztón.

Király Linda az ország egyik legtehetségesebb énekesnője, 2003-ban szerzett ismertsége óta világszínvonalú projektekben jelenik meg szerzőként és előadóként is. Olyan neves producerekkel dolgozott együtt, mint Mousse T., Rodney Jerkins, Diane Warren, Denzel Foster, Bob Sinclair vagy Presser Gábor, akivel első magyar felvételét, a „Szerelem utolsó vérig" című slágert készítette.

Béres Atka nem csak a dalok leporolásában nagy mester, de fontos alakja a budapesti belvárosi éjszakának is. Rapper karrierje mellett dj és producer is, sőt, alapítóatyja a népszerű Rock The City bulisorozatnak, ami évek óta táncoltat meg hetente több ezer embert a klubokban.

A kollaborációhoz egy retró hangulatú videóklipet is forgattak, amit Závodi Marcel rendezett. Van benne minden, ami egy bulizós kisfilmhez kell: tánc, fiatalság és nosztalgikus diszkó-görkori.