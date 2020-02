Schobert Norbi nyers szavai hatalmas botrányt kavartak. A fitneszguru kijelentései miatt ezrek támadták és nem csak őt, családját is. Barátságok mentek tönkre, és álmatlan éjszakák gyötörték Norbit, sok emberben kellett csalódnia, többen közülük ismertek. A támadások és fenyegetések miatt a fitneszguruban évek óta töretlenül izzó lelkesedés kihunyt.

Elment a kedvem mindattól, ami 30 éve hajt. Én fogyasztottam le a legtöbb embert Magyarországon, egyes felmérések szerint, most mégis úgy érzem, akármit csinálok, arról azt gondolják, rossz. Én nem akarok többé abban a világban celeb lenni, ahol teljesítménynélküli sztárocskák megmondóembereknek hiszik magukat. Nem akarok közéjük tartozni. Emberek, partnereim, akik a tányéromból ettek, akik a pénzemből adtak enni a gyereküknek, most belém rúgnak. Olyanok is megforgatták bennem a kést, akik belőlem éltek. (...) Az biztos, hogy celebműsorokban többé nem fogok bohóckodni. Elképzelhetetlen, mennyire megsebeztek, éjszakákon át nem aludtam." - mondta Norbi a Story Magazinnak.