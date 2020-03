Angelo Borelli, a szervezet vezetője szokásos esti tájékoztatóján közölte, hogy a megerősített, pozitív esetek száma elérte a 2263-at, 88 százalékukat Lombardia, Emilia Romagna és Veneto tartományban regisztrálták. A gyógyultak száma 160-ra nőtt. A fertőzöttek közül ezren otthoni karanténban vannak.

Attilio Fontana, Lombardia tartomány kormányzója szerint ezek a járvány "legnehezebb napjai", egészségügyi és pszichológiai szempontból is, mivel a koronavírus-tesztre pozitívak száma "kezd sok lenni", és ezzel együtt nő a fertőzés további terjedésének veszélye is.

A kórházban kezeltek között 229-en vannak intenzív osztályon, a legtöbben Lombardiában.

A halottak száma 79-re emelkedett, hétfőhöz képest huszonhét újabb beteg veszítette életét. Borrelli elmondta, hogy eddig Olaszországban több mint 25 ezer koronavírus-tesztet végeztek. Jelentős számú szájmaszkot rendeltek Dél-Afrikából - jelentette be Borrelli.

Hozzátette, hogy az olasz kórházaknál és börtönöknél is több sátorkórházat állítottak eddig fel a fertőzöttek kiszűrésére.

Angelo Borrelli kifejtette, senki sem lát a jövőbe, az egészségügyi hatóságok a koronavírus-fertőzés alakulása szerint intézkednek, amíg a fertőzöttek emelkedésének üteme nem csökken a szigorú óvintézkedések érvényben maradnak.

Lombardiában kedd estig 1520 személy bizonyult potizívnak: 698-an vannak kórházban, ebből 167-en intenzív osztályon. Lombardiában 55-en haltak meg eddig. A tartomány kormányzója február 27-én önkéntes karanténba vonult, amikor egyik közeli munkatársa pozitívnak bizonyult. Azóta Fontana hivatalában él, és innen irányítja a régiót. Fontana hangsúlyozta, péntekre talán már meg lehet állapítani, hogy a két hete tartó óvintézkedések hatására a fertőzés terjedését sikerült-e lassítani vagy egyenesen megfékezni. A tartomány elnöke elmondta, hogy a kórházi kezelésre szoruló betegek több mint fele 56 év fölötti. Szerdán az olasz egészségügyi miniszter Lombardiába látogat.

Giulio Gallera lombardiai egészségügyi tanácsos megjegyezte, első számú feladatnak a kórházak működtetését tartják. Adatai szerint Lombardiában közel ezer intenzív osztályú helyre van szükség, ezért magánkórházak, magánklinikák együttműködését kérték. Bejelentette, figyelemfelkeltő kampányt indítottak, hogy a fertőzésre hajlamosabb 65 év fölöttiek a következő két-három hétben ne menjenek utcára. Felgyorsították az orvosi habilitációs vizsgákat, valamint az ápolói álláspályázatokat is.

A lombardiai Milánó bírósági épületéből kedden egy tucatnyi bírót, ügyészt és ügyvédet kórházba szállítottak, és karanténba helyeztek. A bíróság épületét fertőtlenítésre lezárták, a nem sürgős tárgyalásokat április végéig felfüggesztették. Ez az egyébként is lassú olaszországi igazságszolgáltatásban kaotikus helyzetet teremthet a szakértők szerint. A szintén lombardiai Como kórházi vesztegzárából egy 71 éves férfi taxival hazatért otthonába, visszaszállították a kórházba, és a taxist is karanténba helyezték.

A fertőzés a Lombardiával szomszédos Liguria tartományban terjed, ahol ismét leállították az oktatást, valamint Emilia Romagnában.

A fertőző betegségekre szakosodott római Spallanzani kórházban 12 pozitív személyt tartanak karanténban, köztük két római tűzoltó és egy rendőr is van. Két beteg állapota súlyos. Mindegyikük lombardiai személyekkel került kapcsolatba.

Luigi Di Maio külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az olaszokkal szemben a világ számos részén bevezetett korlátozásokat. Kína bejelentette, hogy karanténba helyezi a Lombardiából érkezőket, India egyenesen lezárta határait az Olaszországból érkezők előtt - írja az MTI.