Mint arról mi is beszámoltunk, káromkodás miatt kirúgták Abaházi Csabát . A Sláger FM – mostanra csupán „egykori" – műsorvezetője azonban nem aggódik a jövője miatt.

Abaházi Csaba ugyan megdöbbent az elbocsátásán, ám bízik abban, hogy hamarosan újra talál munkát.