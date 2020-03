"Kedves Követőim! Régóta érlelődik bennem ez a poszt,szeretném most egy kicsit a szokásosnál hosszabbra nyújtani. Messziről kezdem: rengeteget dolgoztam életemben és rengeteget fogok is. Nagy dolgok állnak mögöttem, melyeket vérrel, verejtékkel "szenvedtem össze". Sok rossz és sok jó dolog történt velem, büszke vagyok arra, amit eddig elértem külföldön és itthon egyaránt. Azonban sajnos sokaknak csak a csillogás és fancyzés megy át, nem látják emögött a valódi teljesítményt, a munkát, az odaadást, a szenvedélyt. Ezért, mivel szerintem nèhànyan azt gondolják, hogy amit elértem, az csak úgy kiugrott a földből, kifejezetten irigyek és borzasztóan rosszindulatúak. Elképesztő, hogy mennyi mocskolódó, fenyegető, már-már zaklató megjegyzést, kommentet, üzenetet kapok ès nem csak èn hanem a pàrom is! Nagyon fàrasztò ès sokszor az ember nehezen tolerálja ezeket.Hihetetlen! Kár a gyűlölködésre energiát pazarolni! Inkább készítsen mindenki egy desszertet, mielőtt mocskolódna, több lenne az édes íz itthon! ps.: köszönöm annak a rengeteg embernek akik viszont mindig mellettem àllnak!"

A séf posztját közel nyolcezren kedvelték. Jenő kollágája, Fördős Zé sem hagyta szó nélkül a leírtakat:



Ne hagyd magad!! Itt csak egyvalaki bánthat, és az én vagyok!

Rubint Réka - akit az utóbbi időben rengeteg bántás ért - pedig így kommentálta Jenő sorait:

A Sas nem kapkod a legyek utàn! Legyèl büszke arra, amit elèrtél"