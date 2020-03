Nagy lépésre szánta el magát Cicciolina. Úgy döntött, most, hogy tombol a koronavírus járvány, jobb, ha megírja a végrendeletét. Az egykori pornós a karantén alá vont Olaszországban él hosszú évek óta.

„Katasztrofálisak a viszonyok. Én ugyan a fővárosban élek, de itt is azt tanácsolják, hogy ne hagyjuk el a lakásunkat. Ez részemről kivitelezhetetlen! Képtelen vagyok otthon ülni a nap 24 órájában. Észak-Olaszországba viszont nem megyek, pedig kéne, hiszen rengeteg médiaszereplésem lenne például Milánóban is. Sok pénztől esem el a koronavírus miatt. (...) Ennél borzalmasabb helyzetet még soha nem éltem meg! Remélem, hogy életben marad mindenki, akit szeretek, és kívánom, hogy mihamarabb legyen vége ennek a járványnak. Vannak, akik már a végrendeletüket is megírták a vírus miatt, annyira félnek. Ezen már én is túl vagyok. Bízom a legjobbakban!" – nyilatkozta a hot! magazinnak.