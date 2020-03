Szerte a világon újabb és újabb szigorú intézkedéseket vezettek be szombaton is, hogy lassítsák az új típusú koronavírus terjedését, határlezárásokat, utazási és gyülekezési korlátozásokat foganatosítottak a harmadik világbeli országokban is, viszont Kínában - ahonnan elindult a tavalyi év végén a mára világjárvánnyá terebélyesedet betegség - most fordult elő első ízben, hogy az újonnan megfertőződött emberek többsége külföldről hurcolta be a vírust, és nem az országon belül kapta el.