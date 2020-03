A Mokka vendége volt Soma Mamagésa, akivel a koronavírus-járványról beszélgettek. A beszélgetésből kiderült, Soma kit okol a kialakult helyzetért, és az is, ő hogyan cselekszik.

A kialakult veszélyhelyzet ellenére Soma Mamagésa a dolgok jó oldalát igyekszik kiszűrni a járványhelyzetből. Azt vallja, hogy tökéletes rend van most is, és az történik, aminek történnie kell.

"Az egyik legnagyobb illúzió ha azt hisszük, hogy másképpen kellene történnie a dolgoknak...El kellett mennünk a falig. Elmentünk a falig - ezt így Földként mondom. A fenntartható fejlődés ez eddig volt fenntartható, és most egy fantasztikus értékrend-átrendeződésben vagyunk..."

-kezdte Soma, aki később a terhességhez hasonlította a jelenlegi helyzetet.

"Hiszek abban, hogy egy olyan új fog megszületni, ami a földanyának is és nekünk embereknek is sokkal jobb lesz. Olyan most, mintha egyszerre lenne karácsony és háború. Van egy ilyen háborús hangulat, hogy olyan sor állt a hentesnél Budakalászon, amilyet utoljára gyerekkoromban láttam amikor a narancsot meg a banánt hozták..."

-folytatta.

Soma szerint a járvány megtanította az embereket arra, hogy kell egy kicsit lelassulni és időt szakítani azokra a dolgokra, amiket szeretünk.

"Én folyamatosan szkennelem, hogy kinek és minek szentelek figyelmet. Olyan médiahírek mennek, ami gusztustalan...A félelem terjesztése kiváló táptalaj a vírusnak, mert a lezuhant energiaszint és immunrendszer támogatja a vírus terjedését..."

Ez az időszak a művésznő szerint rengeteg dologra tanítja meg az embert: éberségre, befele figyelni tudásra, tudatosságra és arra, hogy kell átrendezni az értékeket.

"Én most megyek le anyukámért és hozzuk fel vidékre. 80 éves, nem hagyjuk sem kórházban, sem otthon...Sok idős ember nem a vírustól betegszik meg, hanem attól, hogy nincs a szerettei körében. Tudom, hogy az egyik hozzáállás az, hogy ne menj az idős ember közelébe, de ilyen alapon minden joghurtot meg vajat fertőtlenítenünk kell, mert valaki megfogta..."