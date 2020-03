Szerkesztőségünk birtokába jutott egy levél, amit a Wizz Air a munkavállalói számára küldött. A légitársaság sajnálattal értesíti dolgozóit, hogy a koronavírus-válság során először a Wizz csapatának egyik tagja pozitív eredményt kapott a COVID-19 tesztelése során. Mint írják, a kollégájukkal, valamint családjával együttéreznek ebben a nehéz időszakban. A levélben kitérnek arra is, hogy szeretnének megnyugtatni mindenkit, a legénység és az utasok egészségének és jólétének védelme abszolút prioritás számukra. Értesítették a legénység tagjait, valamint azokat az utasokat, akik érintkezhettek a megbetegedett kollégával. Megkérték a személyzet tovább tagját, akik azon a járaton dolgoztak, hogy tartózkodjanak otthoni karanténban önellenőrzési célból, valamint fertőtlenítették az érintett repülőgépet. A Wizz Air kitért arra is, hogy a karantén alatt sem veszítik el jövedelmüket a munkavállalóik. Fontosnak tartják megértetni, hogy a többi nagy légitársasághoz hasonlóan, továbbra is működni fog a cég, addig, amíg lehetséges, ezzel segítve polgáraink hazajutását. A levél nem tér ki arra, hogy milyen munkakörben és melyik bázisán találtak korona pozitív esetet.

A Life.hu számára a Wizz Air megerősítette az információt, miszerint igaz a hír a koronavírusos esetről. A Wizz Air megerősíti, hogy romániai, bukaresti bázisán dolgozó egyik kollégájának koronavírus tesztje pozitív lett. Az érintett kollégánk nem teljesített szolgálatot olyan járaton, ahol igazoltan koronavírusos utas utazott, ezért jelenleg nem áll rendelkezésünkre egyértelmű bizonyíték, hogy kollégánk hol kaphatta el a vírust - írták, majd hozzátették, a fertőzés megfékezése érdekében számos intézkedést tettek.

"A Wizz Air folyamatos kapcsolatban áll a helyi és a nemzetközi egészségügyi szervezetekkel, melyek szabályait és ajánlásait szigorúan betartja. Repülőgépeink minden érinthető pontját minden este alkohol bázisú fertőtlenítőszerrel takarítjuk. Légiutas-kísérőink kiképzést kaptak, hogy felismerjék az esetleges megbetegedéseket a fedélzeten, mindannyiuknak biztosított a légitársaság kéz- és felületfertőtlenítőt, valamint minden repülőgépen található védőmaszk és gumikesztyű. Utasainknak alkohol bázisú fertőtlenítőkendőt adunk minden járatunkon, mellyel kezüket tudják fertőtleníteni. Amennyiben beigazolódik, hogy koronavírusos utast szállítottunk egyik járatunkon, úgy azonnal kivonjuk az érintett repülőgépet a forgalomból és a hatóságok előírásainak megfelelően fertőtlenítjük azt mielőtt újra forgalomba álltjuk. Az érintett járat személyzetét pedig ideiglenesen felmentjük a munkavégzés alól és otthoni karanténba helyezzük."

Megkérdeztük azt is, felelősnek érzi-e magát a légitársaság, amiért a munkavállalójuk elkapta a vírust?