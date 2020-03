Idris Elba március közepén jelentette be, hogy pozítv lett a koronavírus-tesztje, és azt, hogy azóta elszigetelten él. Nemrég a színész felesége is bejelentette egy online interjúban, hogy ő is megfertőződött. Egyiküknek sincs tünete, ezért különösen fontosnak tartják, hogy felhívják a figyelmet az önkéntes karantén fontosságára. "Ez egyszerre meglepő és ijesztő is. A hozzám hasonló betegek úgy is terjeszthetik a vírust, hogy nem tudnak róla, mert nem gondolják magukról, hogy betegek lennének" - mondta Sabrina, a színész felesége.