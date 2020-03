Orbán Viktor az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján személyesen számolt be a jelenlegi helyzetről. Elárulta, hogy a várakozás helyett úgy döntöttek, cselekedni fognak és megszervezik az ország önvédelmi stratégiáját. Ismertette a további döntéseiket is.

Orbán Viktor miniszterelnök beszámolt a jelenlegi koronavírus-helyzetről. Kijelentette, hogy bár 167 azonosított fertőzött van ma Magyarországon, sokkal több lehet a valós szám. Részletezte továbbá az újabb hat pontól álló gazdasági tervet is.

"12 napja hirdettük ki ezt a rendkívüli jogrendet. Erre azért volt szükségünk, mert ennek a koronavrusnak az ellenszerét kereső tudósok azt állítják, hogy az ellenszert még nem találták meg, de ha megtalálták is, amíg az mindannyiunk számára elérhetővé lesz, az hosszú-hosszú hetekig, sőt hónapokig fog tartani. Legtöbben a következő évet jósolják. Az volt a kérdés, hogy várakozzunk vagy cselekedjünk, úgy döntöttünk, hogy várakozás helyett felvesszük a küzdelmet. (...) ezért kértünk felhatalmazást és ezért hirdettünk veszélyheztet. A kormány megkapta a felhatalmazást és az eszközöket is ahhoz, hogy a siker esélyével szervezze meg Magyarország önvédelmét." - kezdte beszámolóját Magyarország miiszterelnöke, majd beszámolt az akutális eszköz készletekről, orvosi ellátottságokról is.

"Az első gazdasági akciótervet már múlt héten bejelentettem, ezeket kiegészítettük a mai napon. 6 további döntést hoztuk. A taxisok utáni további 81480 kisvállalkozónak adunk június 30-ig adómentességet a KATA általány adófizetési kötelezetsség alól. A fodrászat, a szépségápolás, festés, üvegezés, villanyszerelés, egyéb humán egészségügyi ellátás, előadóművészet, víz-gáz-fűtésszerelés, az épületaszatlosság, a járóbetegellátás, a padló-és falburkolás, a testedzési szolgáltatás és egyéb sporttevékenység, az idősek, fogyatékosok ellátása mind ebbe a körbe kerül. Ennek részleteit, a pontos felsorolást pedig egy ma este megjelenő rendelet tartalmazza majd. Másodszor a március 1-je előtt keletkezett KATA adótartozásokra haladékot adunk, ezeket elegendő lesz a veszélyhezte lejárta utáni negyedévben befizetni.Harmadszor, a turizmushoz és a vendéglátáshoz hasonlóan mentességet kapnak a magyarországi médiaszolgáltatók a kieső reklámbevételek miatt. Negyedszer a végrehajtó kamarával egyeztetve a kilakoltatásokat és lefoglalásokat felfüggesztjük. Ötödször az adóvégrehajtásokat is felfüggesztjük a fennálló adótartozásokat elég lesz a veszélyhezet lejártát követően befizetni. Hatodszor, mert a gazdaságvédelem egyben mindig családvédelem is a mi politikánkban, a a veszélyhezet alatt lejáró gyes, gyed, gyet jogosultságokat meghosszabbítjuk, az édesanyákat jelenlegi státuszukban tartjuk a veszélyhezet idejére. (...)Most az a legfontosabb, hogy a magyar emberek munkahelyeit megvédjük, ezek az intézkedések is ezt célozzák. És akik elveszítik az állasukat, azokat abban kell segítenünk, minél hamarabb munkahelyeket keressenek és találhassanak. Ez nagy munka lesz." - folytatta orbán Viktor.