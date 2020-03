Az Irigy Hónaljmirigy frontembere, Sipos Peti a Nyugi! Köztünk marad című műsorban Szulák Andinak mesélte el, hogy nagyon keveset alszik. Az énekes úgy véli, szakemberhez kell fordulnia, ugyanis a 7-8 óra alvásidőhöz képest jóval kevesebbet pihen éjszakánként. Esténként általában olvas lefekvés előtt, amibe bele is szundít, ám két óra múlva felébred. Arról is vallott, hogy hiába fekszik le mondjuk reggel 6-kor, 7-kor már kipattan a szeme és visszaaludni sem tud - árulta el a sztár, aki azt is hozzátette, attól függetlenül, hogy alig alszik éjjel, nem nyűgös és nem is érzi magát kialvatlannak.

A műsor ma este látható a Life TV-n.