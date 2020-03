Még a koronavírus-járván súlyosbodása előtt utazott Indonéziába Kandász Andi, aki nem tud hazautazni Baliról.

„Jelenleg már a reptéren vagyunk, de fogalmunk sincs, hogy most végre hazajutunk-e. A helyzet percről-percre változik, már tíz napja próbálunk elindulni, de folyamatosan törlik a járatainkat. Szép volt ez a nyaralás, de a vége... Hát maradjunk annyiban, hogy nem így terveztük. Itt most káosz van és mindenki őrült módon telefonálgat, hogy felférjen egy gépre...Elvileg volt egy járatunk péntekre, de a külügy most jelezte, hogy tudomásuk szerint azt is törölték, így vettünk jegyeket egy másikra. Illetve nem mi, hanem a velünk lévő többi magyar, mert közben ellopták a tárcám, amiben a készpénz mellett ott volt az összes bankkártyám is. Káosz van, a köbön. Fura megélni ezt a helyzetet, mert bevallom, erre nem számítottunk, habár így visszagondolva, talán kellett volna..." - mesélte a Ripostnak Andi.