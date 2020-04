Mint ahogyan azt megírtuk, napvilágot látott, hogy számtalan magyar úszónak és edzőiknek pozitív lett a koronavírus tesztjük. A Magyar Úszó Szövetség 130 dupla tesztet végeztetett el saját költségére azért, hogy a sportolók folytathassák az edzéseiket. A sportolásnak azt a feltételt szabták, hogy két negatív tesztet be kell mutatni. Bár a szövetség nem nevezte meg a koronavírus-pozitív eredmények gazdáit, néhány sportoló önbejelentést tett. A Life.hu megkereste dr. Sós Csaba szövetségi kapitány fiát, a szintén úszó Sós Dánielt, mert tudomásunkra jutott, hogy ő is elkapta a vírust. A fiatal úszó csak nekünk adott exkluzív interjújában ezt megerősítette, és rögtön hozzá is tette, édesapja tesztjei negatívak lettek. Dani az Egyesült Államok középkeleti részén, Kentuckyban jár egyetemre, onnan kellett hazautaznia a határzárás előtt.