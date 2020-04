Fel kell adnunk azt az illúziót, hogy a koronavírus hamarosan véget ér, amíg nincs meg az ellenszer, időről időre karanténba kell vonulni – mondja a Massachusetts Institute of Technology folyóiratának főszerkesztője.

Gideon Lichfield szerint 18 hónapig is eltarthat a koronavírus elleni védőoltás kifejlesztése, addig pedig

időről időre karanténba kellene vonulnunk az intenzív osztályokon lévő betegek számától függően. Elismeri, hogy ez valóban borzasztóan hosszú idő, de szerinte ha most csak öt hónapig tartjuk a szigorú korlátozásokat, télen újra kicsúcsosodik a járvány, amikor alapból le van terhelve az egészségügy, így sokkal nagyobb károkat okozna a vírus mint most – írja a szeretlekmagyarorszag.



Lichfield úgy véli, ha egyszer véget is ér a járvány, mély nyomot hagy az emberiségben, már semmi sem lesz a régi. Másképp fogunk járni dolgozni, sportolni, szórakozni, a társas érintkezés szabályai

megváltoznak. Ráadásul a következő világjárványra is készülni kell, mert valószínűleg közelebb van, mint gondolnánk.