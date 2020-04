A Giant Microbes különböző molekulákból készít cuki plüssfigurákat, így jelen helyzetben nem volt kérdés, hogy a koronavírus sem maradhat ki.

Azon kívül, hogy a kis bordó figura meglehetősen aranyosra sikerült, más célja is van a vásárlásának. A

cég a koronavírus figurák utáni bevétel 5 százalékát jótékony célra ajánlja fel. Így már nem is tűnik

annyira bizarrnak az ötlet, hogy rendeljünk egy plüsst néhány ezer forintért. A giantmicrobes.com oldalon ezt meg is teheted, várhatóan május-június környékén érkezik meg.