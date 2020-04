Megha és Harry nem látogatták meg a családot a koronavírus-járvány idején, sőt állítólag az egykori hercegné megtiltotta férjének, hogy Angliába utazzon vírusos édesapjához.

A királyi család tagjait sokkolta az újabb hír, ugyanis Meghan és Harry a legnagyobb titkokban Los Angelesbe költöztek. Mindenki arra számított, hogy Harry visszatér a családjához a vészterhes időkben, ám ő ismét engedett feleségének. Meghan mindig is arról álomdozott, hogy vissztér Californiába, imádja a hollywoodi életérzést.

„Meghan mindig is vissza akart térni Los Angelesbe, imádja a hollywoodi életstílust. Most közel van az édesanyjáhot, a régi barátaihoz és a PR-csapatához is. És persze nem kell követnie a brit királyi család szigorú szabályait. Harry végig nagyon lelkesnek tűnt, nem hiszem, hogy sokáig kellett győzködni" - mesélte egy informátor a Daily Mailnek.