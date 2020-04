Amerikát is elérte már a világjárvány. Százezrek fertőződtek meg, naponta ezrek veszítik el a munkahelyüket. A szórakoztatóipar fellegvárának számító Hollywoodban, híres, közismert színészek, művészek, producerek, filmes szakemberek is munka nélkül maradtak. Vajon Naomi Campbell, Sylvester Stallone, Sharon Stone hogyan viselik ezt a mindenki számára ismeretlen, rendkívüli helyzetet?

A Hello Hollywood következő adásában Návai Anikó a modern tecnika segítségével sztárokat és Amerikában élő magyar filmeseket kérdez arról, hogyan változtatta meg a mindennapjaikat a koronoavírus okozta nehéz helyzet. Több, Los Angelesben élő honfitársunk is mesél a mostani életéről. Norman Gábor látványtervező, Barabás Nikolett színésznő, Magyar Zsolt hangmérnök és Czomba Imre filmzeneszerző világa is fenekestől fordult föl, a veszélyhelyzet miatt. A műsorból kiderül, vajon, mivel töltik a napjaikat, miben hisznek, hogyan vészelik át ezt az időszakot és hogyan támogatják a rászorulókat.

„Bízzunk abban, hogy ez a vírus arra is jó lesz, hogy összehoz és egyesít minket, hiszen mindannyian egy célért küzdünk: élni akarunk!" - mondta Mathew McConaughey.

Vastag Csaba, a Hello Hollywood társműsorvezetője, rendhagyó módon egy dalt is énekel a műsorban. Ezzel szeretne, a maga módján és eszközeivel segíteni, erőt és hitet adni a megváltozott világunkban.

A Hello Hollywood vasárnap este 23 órakor látható a Life TV-n.