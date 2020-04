"Az akadály nagyobb, mint gondoltuk. Még nem vagyunk a biztonságos oldalon" - jelentette ki Heinz Faßmann oktatási és tudományos miniszter, mielőtt ismertette az adatokat.

Az Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisztérium megbízásából 1544 lakoson végezték el a koronavírus-tesztet szúrópróbaszerűen. Arra voltak kíváncsiak, hányan estek át április elején koronavírus-fertőzésen, anélkül, hogy tudomásuk van róla. A felmérés eredményéből következtetéseket vonnak le arra vonatkozóan, hogy az ország lakosságának mekkora hányada kaphatta meg a fertőzést.

A hivatalos adatok szerint április 6-án 12 200 SARS-CoV-2-vírussal fertőzöttet tartottak nyilván, közülük 3400-at gyógyultnak nyilvánítottak, a halottak száma 220 volt.

Christoph Hofinger, az adatokat elemző SORA Intézet vezetője elmondta: április elején jelentősen magasabb volt a fertőzöttek száma. Arra lehet következtetni, hogy Ausztriában nagy valószínűséggel a lakosság 0,33 százaléka (28 500 fő) is megfertőződhetett, de akár a 67 400-at is elérhette azoknak a száma, akik megkapták a vírust.

A felmérés kapcsán az oktatási miniszter hangsúlyozta, hogy "az óvintézkedések helyesek", és ezeket az elkövetkező hetekben is követni kell, egészen addig, amíg "csökken a fertőzésveszély" - tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy az óvintézkedések nélkül sokkal többen megfertőződhettek volna.

Arról is beszélt, hogy a reprezentatív felmérések folytatódnak; április 16-ától 2800 16 év feletti lakost vizsgálnak majd. Ausztriában a hivatalos adatok szerint mostanáig 13 404-en fertőződtek meg koronavírussal; közülük 6065 embert időközben gyógyulttá nyilvánítottak. 319-en estek áldozatául a koronavírus okozta betegségnek.

A nyilvántartott fertőzöttek száma csütörtök óta 7,4 százalékkal csökkent. A kórházban ápoltak száma pedig március vége óta nem volt ennyire alacsony (1032 fő).