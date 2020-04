Mint arról korábban írtunk, barátkozásból alakult kapcsolatuk szerelemmé, ám úgy tűnik, érzelmeik nem bírták ki a távolságot.

A koronavírus miatti önkéntes karantén és kijárási korlátozás sok pár életében előrébb hozta az összeköltözést, de vannak, akiket kilométerek választanak el egymástól már hetek óta. Ez az újfajta élethelyzet a forrón égő érzelmeknek kedvezhet, ám a hirtelen jött láng ki is aludhat miatta. Lehetséges, hogy ez utóbbi történt Várkonyi Andrea és Zsidró Tamás esetében is, a Bors ugyanis úgy tudja, már hetek óta nem is beszélnek egymással.