Most hogy Harry és Meghan lemondott uralkodói szerepkörükről, a hercegnőt megkörnyékezték, hogy adjon exkluzív interjút, amelyben kitálal, hiszen most már megteheti. A kérdés, hogy vajon vállaja-e az elképesztő összegért.

A pár januárban jelentette be visszalépését, ám hivatalosan erre csak március 31-én került sor, Los Angelesben kezdenek új életet.

Meghan már korábban is utalt arra, hogy nyomasztja őt ez a szerepkör, ám akkor nem beszélhetett nyíltan erről. Most viszont akár már lenne lehetősége. Úgy tudni, egymillió dollárt, azaz közel 320 millió forintot ajánlottak neki egy interjúért – írta meg a Page Six. Állítólag Oprah Winfrey vagy Ellen DeGeneres beszélgetne vele saját otthonukban. Korábban Diana hercegnő is adott egy exkluzív interjút még 1995-ben Martin Bashirnek.

Ám a rajongók óva intik a hercegnőt attól, hogy kiteregesse a szennyest. Egy bennfentes szerint pedig Meghant nagyon bántja, hogy mióta lemondtak rangjukról, nem örvendenek akkora népszerűségnek.