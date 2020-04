A színész családjával együtt szinte rögtön bezárkózott otthonába, és arra kérte rajongóit, vegyék komolyan az óvintézkedéseket.

A GOT sztárjának nem voltak súlyos tünetei, azt írta, úgy érzi magát, mintha kicsit meg lenne fázva. A 41 éves színész most egy szabadban készült, mosolygós képpel jelentette be követőinek, hogy felgyógyult a koronavírusból, és mostmár teljesen jól van. A színész együttérzését fejezte ki azok felé, akik sokkal súlyosabb tünetekkel küzdenek, vagy elvesztették hozzátartozóikat, és mindenkit arra kért, tartsák be továbbra is az előírtakat!