Novozánszki Fanni 2017. november 20-án tűnt el. Az utolsó biztos információ róla, hogy eltűnése napján találkozott B. Lászlóval, és több kamerafelvétel is azt bizonyítja, hogy a férfi félmeztelenül vonszolta a nőt a garázsban álló autója felé. Fanni holtteste azóta sem került elő, B. László pedig mindent tagad.

A ValóVilág egykori szereplőjének megölése miatt indított büntetőügy első tárgyalásán jelentette be az ügyész, hogy van egy jelenleg is börtönben ülő rab, aki kulcsfontosságú információkkal bír Fanni halálával kapcsolatban. Az információk birtokában lévő rab erről levelet is írt, a vádhatóság képviselője pedig a levél bemutatása után rögtön indítványozta az elítélt meghallgatását.

A titokzatos informátor azt ígérte, mindent elárul Fanni gyilkosságáról, cserébe csak annyit kért, hogy engedjék el a büntetése hátralévő részét. A férfi állítólag akkor tudta meg az igazságot, amikor egy cellában ült az ügy elsőrendű vádlottjával, B.Lászlóval, aki megvallotta neki, mit követett el.

A kialakult járványhelyzet miatt a tárgyalás elmaradt, a titokzatos mindentudó rab viszont a Fővárosi Törvényszéknek eljuttatott levelében azt kérte, mentsék fel a vallomástétel-kötelezettsége alól.

A férfi a levélben arról ír, hogy retteg, és meglátása szerint az ügy mögött komoly politikai szálak is húzódnak. A napilap információi szerint nem lehet ilyen könnyen kihátrálni egy vallomástétel alól, és a Fővárosi Törvényszék mindössze annyi engedményt adott neki, hogy a vallomását írásban teheti meg.