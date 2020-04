"Hogy miért vállaltam el a műsort? Önös érdekből és természetesen másokért is. Szabálykövető vagyok, nagyon gyorsan beláttam,hogy az otthonmaradás az egyetlen lehetőség, a műsor pedig ezt az üzenetet közvetíti. Mindenkinek ugyanezt ajánlom, maradjunk otthon." - kezdett bele Pierre.

"Hogy félek-e? Nem, viszont tudok szorongani. Semmiképpen sem szeretném elkapni a vírust. Azt gondolom, ha minél inkább betartom a járványügyi javaslatokat, és ezzel másokra is hatással lehetek, nem hiábavaló a törekvésem. Őszintén azt gondolom, nem is olyan nagy áldozat az odafigyelés. Alapvetően is sokat tartózkodom otthon, hiszen a tevékenységem többnyire az, hogy ülök a gépem előtt és írok. Nyilván, mivel nem egy lakásban vagyok bezárva, hanem egy kertes házban élek, könnyebb dolgom van, el tudom foglalni magam."

V ajda Pierre elmondta, nem tartja megbélyegzésnek és nem érzi kirekesztőnek, hogy csak reggel 9 és dél közt mehet boltba. Szerinte ez a jelenleg szükséges intézkedéscsomag követhető és elfogadható része. Mint mondta, ha az ember ésszel él, el tudja fogadni ezeket a korlátozásokat. Több mint kétezer étteremben járt már a kritikus, a jelenlegi kijárási korlátozás viszont nem teszi lehetővé ezt, hiszen jelenleg a vendéglátóhelyek kizárólag elvitelre szolgálhatják ki a vendégeiket.

"Szörnyű dolog és rettenetesen sajnálom azokat, akiket a veszélyhelyzet miatti szigorítás közvetlenül érint. Azt mindenképpen érdemes lesz a későbbiekben elemezni,hogy lehet majd ebből a helyzetből talpra állni. Érdekes kérdést vet fel, hogy vajon mennyire változik majd meg a mostani állapot miatt az éttermi szcéna. Nem hiszem, hogy ugyanúgy visszaáll majd változatlanul minden. Elég sokáig eltarthat, mire magunkhoz térünk ebből a sokkból, amit a járvány pusztítása okoz."

A kritikus szerint a karantén előtt is volt élet az otthoni konyhában. Míg a rengeteg fejlesztés az új éttermek nyitását eredményezi, az iparág kevésbé a hazai fogyasztókra épít. A budapesti éttermek zömét a turizmus tartja el, hiszen a magyar fogyasztói szokások még nem érték el azt a mértéket, ami tökéletesen eltartaná az összes vendéglátóhelyet. A tehetősebb embereket megcélzó Michelin-csillagos éttermek is jobbára csak az idegenforgalomra építenek.

"Azt nehezen képzelem el, hogy a közeljövőben újra tömegével repülőre ülnek majd az emberek, hogy utazgassanak. Az biztos, hogy a Michelin-csillagos éttermek egy nagyon speciális, szűk közönséget szólítanak meg. Nagyon drukkolok, hiszen jó lenne, ha csak a magyar fogyasztók is el tudnák tartani ezeket az éttermeket.Most mindenkit másképp érint az iparágat sújtó korlátozás. Elképesztően erős keresletcsökkenés van, az emberek visszafogják a fogyasztásaikat,a tartalékaikhoz nyúlnak, ami az amúgy majd a későbbiekben felszabaduló fogyasztásnak nem fog kedvezni."

Vajda Pierre felhívta a figyelmet arra is, hogy a vírus miatti intézkedések kihatással lehetnek a kínálati oldalátalakulására.

"Nem biztos, hogy be akarok majd menni egy olyan étterembe, ahol tőlem 30 centire ül mindenki. Az a biztonság, amit az ember elvár, ami egyébként nem hisztériás megnyilvánulás, az azt sugallja, hogy megfelelő távolságra kerüljünk egymástól egy étteremben, legalább is bizonyos ideig.Nem éreztük át ilyen mértékben ennek a lehetséges veszélyeit,mint most. Jelenleg egy gyógyíthatatlan, ismeretlen betegségről van szó, ami halállal is végződhet, ez nem olyan, mint egy influenza, amit át lehet vészelni bárhogy. És egy ilyen járványa későbbiekben is bármikor kialakulhat."

A #maradjotthon-ban Vajda Pierre-t természetesen főzni is látjuk, tükörtojást készített a feleségének. "Állandóan főzök.Egyszerű, mindenki számára közérthető és elérhető ételtípusokkal operálok manapság, amit nagyon szeretek. Több köze van egy kifőzdéhez, mint a Michelin-csillaghoz."

Pierre elárulta, szigorú kritikus énje a saját főztjére is hatással van. Bár mint mondta, nem válna szimpatikussá, ha azt mondaná, ami nem ízlik, kidobja, de saját kísérletezgetései során előfordult, hogy ha valami nem hozta az elvárt eredményt, az nem került elfogyasztásra.

"Az a fajta szemlélet, amit nekem lehet tulajdonítani, az magammal szemben is érvényesül,sokkal szigorúbban, mint másokkal. Csak azért merem venni a bátorságot, hogy beszéljek mások ételeiről, mert nagyon sokat főztem és sokféle ételt ettem a világban. Nagyjából helytállóak a megállapításaim, elfogadják a véleményemet,mert talán van valami alapja mindannak, amiről beszélek."

Kikerülhetetlen tény, ha egy ételkritikust meghívunk magunkhoz enni, az első falatnál az arckifejezését vizslatjuk. Nincs ez másként Vajda Pierre esetében sem.

"Ez egy baromi kellemetlen dolog.Társasági ember vagyok, de mindig azt mondják, félig tréfásan,félig komolyan, hogy nem mernek meghívni. Annyira kínos, hiszen szó nem lehet arról, hogy baráti társaságokban elkezdjek kritizálni. Külön tudom választani a két dolgot. Úgy vagyok étel és étterem kritikus, ami amúgy egy fogyasztóvédelmi tevékenység, hogy fizetek azért, amit elfogyasztok. Ezzel jogot nyerek arra, hogy arról véleményt nyilvánítsak és tájékoztassam a közvéleményt, de ugyanezt ingyen vacsorával nem tehetem meg. Maximum magamban megfogalmazok egy véleményt, vagy ha baráti tanácsot kérnek, elmondom,amit gondolok. Nem is biztos, hogy mindenben igazam van, ha valaki kíváncsi a kritikámra, megtudhatja. Legtöbbször inkább azt mondom egy meghívás alkalmával, hogy ne főzzetek semmit, csak igyunk meg valamit." - zárta az interjút Pierre, akit a péntek esti #maradjotthon adásában láthatnak a nézők.