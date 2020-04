Mint azt korábban megírtuk, Neked énekelek címmel készített a TV2 egy igen különleges produkciót, amit április19-én láthattak a nézők. A csatorna összefogta a hazai hírességek egy nagy százalékát, így több, mint 50 sportoló és zenész ragadott mikrofont egy jó cél érdekében.

Közösen énekeltek, mégis távol egymástól, ezzel is tisztelegve a frontvonalon dolgozó egészségügyi dolgozók előtt. A műsor alatt adományozásra is lehetősége nyílt a nézőknek hívás vagy SMS formájában. Nem kevesebb, mint 25 millió forint gyűlt össze, és az adományozás a 1357-es számon azóta is folytatódik. Minden hívás vagy SMS 500 forint értékkel bír. Ám aki közvetlenül szeretne utalni, az a 11711711-22222222 bankszámlaszámon is (külföldről: HU45 1171 1711 2222 2222 0000 0000) megteheti.

A TV2 műsorvezetői is vállalták a szereplést, tőlük a Vén Európa című szám egy átiratát láthatták, hallhatták a nézők. Sosem gondoltuk volna, hogy ezt az 1984-es dalt ilyen átdolgozásban is hallani fogjuk egyszer...