Radics Gigi amióta hazajött Amerikából nem lépett fel itthon, így számára is óriási öröm volt végre emberek előtt énekelni.

„Természetesen a kellő távolságot megtartottuk, nem mentem közel senkihez, a buszról énekeltem, a nyugdíjasotthon ablakából pedig néztek, hallgattak a bent lakók, ez így volt biztonságos. Hatalmas boldogság volt számomra koncertet adni, és egy kis örömet, vidámságot csempészni az idősek napjába. A mostani helyzetben különösen fontos, hogy törődjünk egymással, a szépkorúakkal is, akiket most nem látogathatnak a szeretteik" – mesélte a Blikknek.

Gigi elénekelte új dalát is, ami a napokban debütál a klippel együtt, amit otthon forgattak, hiszen ő is szigorúan betartja a korlátozásokat.