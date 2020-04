A Hooligans dobosa kétéves volt, amikor a szülei elváltak. Tizenegy éves koráig kettesben élt az édesanyjával, majd nevelőapát kapott, aki azóta is a családjuk fontos tagja.

„A fiúgyerekeknek általában különösen szoros a kapcsolatuk az anyukájukkal. Nekem ő az istennő, akihez idővel csatlakozott a három lányom is. Én ilyen anyásra vagyok kódolva! Gyakran kettesben is szervezünk programot; úgy mondjuk, hogy randevúzunk. Együtt ebédelünk, nagyokat dumálunk, aztán mindenki rohan a saját dolgára. Cirkuszba, színházba is eljárunk; igaz, ilyenkor a gyerekek is szívesen csatlakoznak hozzánk" – árulta el a HOT! magazinnak a lágyszívű rocker, akihez nemrég odaköltözött a mamája.

„Anyukám besegít a házimunkába, pláne, hogy most nincs párom. Főzni viszont nem szokott ránk, mert ő a legjobb anya, de nem egy konyhatündér. Igazi úrilánynak született, a családjának gyógyszertárai voltak, amíg el nem vették tőlük. Hiába akarták megtanítani a konyhaművészetre, nem érdekelte."

