Keresztes Zoltán zenész-zeneszerzőként korábban megfordult mindenfelé a világban. Több műfajban is dolgozott, amikor 2011-ben Szingapúrba hívták zenei vezetőnek, onnan indult egyenesen Kínába. 2014-től él Vuhanban, ahonnan származtatják a világot karanténba záró koronavírust. Szabó Simon jó barátjaként került a #maradjotthon című műsorba, nyomós oka volt, hogy elvállalja a szereplést.

"Első kézből tapasztalhattuk meg, milyen az, amikor lezárnak egy sokmilliós várost. Láttuk, hogyan vitték el a fertőzötteket és a halottakat. Komoly érzelmi skálát éltünk meg. Segítő szándékkal mindenképp szerettem volna megosztani ezeket a pillanatokat, ezért is vállaltam a szereplést a TV2 #maradjotthon doku-reality-jében" - mesélte a Life.hu-nak Zoltán.

A koronavírusról az első információt december 31-én kapták Zoltánék. Egy DJ ismerősük figyelmeztette őket, hogy vigyázzanak, viseljenek maszkot, mert van egy titokzatos vírus a városban. Ezzel szemben a városvezetés csak január 20-án jelentette be, baj van. Egyetlen közmédia van, így csak egyféle hírek jutnak el az emberekhez. Zengenek a dicsőítő jelszavak, és az amerikaiak átkozása. Megjegyzik, hogy a H1N1-nél nem zárták le a határokat, pedig az Amerikából jött vírus volt. A kínaiak többnyire követik a pártnarratívát, kétség nélkül elhiszik, amit a TV-ben látnak, hallanak, így érzékelek külföldi ellenességet" - vallotta be a zeneszerző.

A kínai városok közül Vuhan a legkevésbé modern nagyváros, a lakosság zöme parasztcsaládból származó, aluliskolázott, vélemény nélküli munkás proletár.

"Amikor a nagyvárosokban már nem volt feltűnő külföldinek lenni, itt Vuhanban, ahogy a párommal végigmentünk az utcán, csodálkozó szemek kémleltek minket." - árulta el Zoltán. Az új narratíva szerint, külföldiek vitték be a vírust Kínába. A hírekben többször is elhangzott, hogy amerikai katonák műve a járvány. "A rengeteg megbetegedés és áldozat sokkolta az embereket. Ezrek vesztették el családtagjaikat és a kormányzat még ha tudott is a veszélyről, hetekig mégsem tett semmit annak érdekében, hogy időben megfékezze a járványt. Ez a felelőtlen magatartás - az ellenpropaganda és a dicsőítő himnuszok ellenére - maradandó nyomot hagyott a lakosságban" - mondta.

Zoltán megdöbbentő beszámolójában elmondta, mindössze 250 méterre van egy laboratórium attól a piactól, ahonnan eredeztetnék a kórokozó terjedését. A világjárvány kitörésekor a labor vezetője nyom nélkül eltűnt. "Persze mondták, hogy kígyó, meg denevér is hibás, a szakemberek szintén ezeket tartják a legvalószínűbbnek. Nem hinném, hogy szánt szándékkal terjesztették volna el a vírust, de ez csak az én véleményem. Fontos elmondani, hogy a felelős vezetők sokáig semmit sem tettek a járvány megfékezése érdekében. Tajvan már decemberben figyelmeztette a WHO-t a Vuhanból származó vírusról, de a Kínához kegyes szervezettől nem kaptak érdemi reakciót" - mondta Zoltán.

76 napot volt karanténban Vuhan. A lakosságot először SMS-ben értesítették a 12 óra múlva kezdődő korlátozásokról, minden előzmény nélkül. Először csak a tömegközlekedést zárták le a reptérrel együtt, másnap már járművek sem közlekedhettek. Február 13-án kezdődött a kijárási tilalom. "Mivel mindenki rettegett a lappangási időtől, így aki csak tehette, meghúzta magát."

Hivatalosan sokáig azt hangoztatták a kínaiak, hogy 2 hét alatt levonul a járvány. A közmédiájukban ugyan nem jelentek meg a nyugati hírek, de a közösségi hálókon terjedő információkat nem tudták eléggé leblokkolni a cenzorok.

"Amikor bejelentették az első zárlatot, azonnal elmentünk egy nagy élelmiszer lerakatba és feltöltöttük a készleteinket, bár mivel a párom a járványtól függetlenül is szereti feltölteni az éléstárat, volt otthon minden, ami 4-5 hétre való időszak átvészelésére gond nélkül elég. A második héten élelmiszerhiány alakult ki, amire a kormánynak semmi reakciója nem volt. A betegeken kívül mindenből hiány volt" - tudtuk meg a zeneszerzőtől. Február 13-án leváltották a tartomány vezetőségét és kijelöltek egy sanghaji városvezetőt. Elkészítettek egy lakosságot ellátó rendszert: egy mobilapplikáción keresztül lehetett élelmiszereket rendelni. Háztartásonként minden harmadik napon 1 fő lemehetett a ház főkapujához, hogy átvehesse az előre megrendelt alapvető élelmiszercsomagot.

A legelső mélypont akkor volt, mikor 4 nap után realizáltuk, hogy ez a helyzet tényleg megtörténik a szemünk láttára. Ez a valóság a tökéletesnek hitt életünkben. Szürreális volt. Az első izgatottság szorongássá változott. Mivel nem voltak adatok, azt sem tudtuk, hogyan terjed a vírus, vagy túlélhető-e egyáltalán. Ezt ellensúlyozta, hogy rengeteg támogatást kaptunk otthonról. Barátok, családtagok, de még vadidegenek is aggódva érdeklődtek a hogylétünk felől" - mondta Zoli.

Keresztes Zoltán egyedül maradt magyarként Hupej tartományban. Mivel barátnőjével nem házasok, esélyük sem volt azonnal Magyarországra költöznik, hiszen kínaiként a schengeni övezetbe engedélyt kapni legalább 3 hét. "Nem volt kérdés, hogy nem hagyom itt egyedül Fifit" - árulta el a zeneszerző.

A #maradjotthon csütörtöki szereplője a magyaroknak azt üzeni, mindenki vigyázzon magára és tartsunk távolságot. Szerinte ez az egyetlen, amit tenni tudunk magunkért, a családunkért és mindenki másért.