Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs mai tájékoztatóján különös hangsúlyt fektetett arra, hogy felvilágosítson minket a különböző típusú maszkokról, illetve, hogy átfogóbb képet kapjunk a szerepükről a járvány terjedésének megakadályozásában.

Elárulta, hogy a sebészi maszk olyan védőfelszerelésnek számít, amit békeidőben is viselnek az egészséges orvosok, műtősnők, stb. az operációk során. Ennek feladata, hogy megvédje a beteget az orvostól, ha éppen műtét közben eltüsszenti magát - hiszen maszk hiányában, nyálcseppek révén érintkezhetnének egymással.

"A speciális maszkok esetén (FFP2/FFP3) az irány fordított. Itt egyéni védőeszközről beszélünk. Tehát aki viseli, őt szeretnénk megóvni attól, hogy fertőződjön. Ezek nagyon jól zárnak, jól illeszkednek az archoz, hogy az ún. alászívás minél kisebb legyen. Azért, hogy csak is a maszkon keresztül történjen a légvétel. És amikor beszívja a viselője a levegőt, akkor egy szűrés következik be, tehát szűrt levegőt tud beszívni a környezetből, így nem fertőződik meg. Ugyanakkor, ezeknek a maszkoknak egy része szeleppel rendelkezik, pont azért, hogy viselhető legyen hosszabb időtartamon át. Hiszen ezeknek a viselése terhet jelent, nem egyszerű ezeket hosszasan eltűrni. Amikor kilélegzi a levegőt a viselője, akkor ez a szelep nyílik, azért, hogy könnyű legyen a kilégzés. Egy levegő úton keresztül nagy mennyiségben fújja ki a levegőt a kilégzéskor a viselő. Ez azt jelenti, hogyha nem egészséges személy viseli ezt a maszkot, akkor az, ami az ő beteg szervezetéből kiáramlik a környezetébe, sokkal nagyobb töménységben fog a környezetébe kiáramolni - akár a vírus is. Ezért szigorúan tilos olyan személynek viselni ezt a maszkot, aki pozitív, vagy beteg. Ennek ez az értelme, ez a magyarázata."