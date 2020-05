Dennis unokája, James Parnaby arról beszélt, hogy nagypapája annyira félt a vírustól, hogy emiatt súlyos depresszióba esett. A gyászoló unoka így nyilatkozott róla:

"Nagyon kedves, életvidám fickó volt, akinek a lelke és a teste is remek állapotban volt. A depresszió mindig messzire elkerülte"Dennis úgy vélte, a koronavírus után a világ már nem lesz olyan, mint régen, és egyedül nem tudott megbirkózni ezzel a teherrel. A 83 éves férfi feleségét, két gyerekét és három unkáját hagyta itt örökre szombaton.

Dennis története is bizonyítja, milyen fontos a karantén alatt is szeretteinkkel, pláne idős rokonainkkal foglalkozni, hiszen egy telefon, vagy egy kedves üzenet is életet menthet. A férfi unokája arra kér mindenkit, okuljon az ő történetükből!