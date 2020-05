Április 30-án életét vesztette BJ Hogg, színész. Sokaknak a Trónok harca után lett ismerős, pedig korábban olyan produkciókban is szerepelt, mint a The Secret, Holby City, The Womanin White, The Windermere Children és a Give My Head Peace.

A Give My Head Peace csapatában dolgozó egykori kollégái nyilatkoztak is a 65 évesen elhunyt színész kapcsán:

"Kiváló színész volt, nagyszerű kolléga és igaz barát. Együttérzünk a feleségével Elish-szel, valamint a gyerekeivel: Nathannal és Abigaillel" - üzenték a BBC-n keresztül.

"Néhány hete még együtt álltunk a színpadon, most meg már nincs közöttünk. Ez annyira szívszorító. Olyan kedves fickó volt. Kedves és figyelmes, ezért vagyok ilyen szomorú - mondta Tim McGarry, színésznő.

Arról egyelőre nem hoztak nyilvánosságra adatot, hogy a színész minek következtében hunyt el.